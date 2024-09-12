Журова: Валиева может подать в суд в связи с исключением экспертизы по её делу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Камила Валиева может подать иск в суд после новости об исключении экспертизы по её делу.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Меня не удивляют публикации таких фактов. Дело против Валиевой было целиком сфабриковано от и до, созданы все условия, чтобы она получила самое строгое наказание. Думаю, что Камила могла бы проанализировать возможность подачи иска после таких публикаций», — приводит слова Журовой ТАСС.