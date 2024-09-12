Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова: Валиева может подать в суд в связи с исключением экспертизы по её делу

Журова: Валиева может подать в суд в связи с исключением экспертизы по её делу
Камила Валиева
Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Камила Валиева может подать иск в суд после новости об исключении экспертизы по её делу.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Меня не удивляют публикации таких фактов. Дело против Валиевой было целиком сфабриковано от и до, созданы все условия, чтобы она получила самое строгое наказание. Думаю, что Камила могла бы проанализировать возможность подачи иска после таких публикаций», — приводит слова Журовой ТАСС.

Материалы по теме
Валиева отреагировала на новость о пропаже заключения, подтверждающего её версию о допинге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android