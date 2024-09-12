«Это льстит, Аня — великая спортсменка». Щербакова из танцев — о сравнении с одиночницей

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду, высказалась о сравнении с тёзкой, известной одиночницей Щербаковой.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

«Иногда это льстит, потому что Аня Щербакова — великая спортсменка. Когда меня ставят на одну ступень с ней — это, конечно, безумно приятно.

Расскажу забавную историю. Ехала на тренировку в шесть утра на такси, водитель спрашивает: «Куда так рано едешь? Чем ты занимаешься?» Я начинаю рассказывать, а потом он просит меня назвать имя. Я отвечаю, он спрашивает: «Ты та самая Аня Щербакова?» Ответила, что пока не та самая, а всего лишь тёзка.

На одном из турниров мы с Аней пересекались, сфотографировались. Для меня это была долгожданная встреча, потому что я восхищалась Щербаковой, когда она ещё выступала», — приводит слова Анны Щербаковой «Матч ТВ».

Щербакова не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022. Из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей — например, записывает влоги для Первого канала на контрольных прокатах юниорской сборной России.