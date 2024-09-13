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Юрист — о пропаже экспертизы в деле Валиевой: не уверена, что можно подать апелляцию

Юрист — о пропаже экспертизы в деле Валиевой: не уверена, что можно подать апелляцию
Камила Валиева
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Спортивный юрист Анна Анцелиович выразила сомнения в возможности подачи новой апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для спортсменки в деле о нарушении антидопинговых правил, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Нерассмотрение заключения, которое имеет важное значение для принятия решения, является процессуальным отступлением. На основании этого можно было бы обжаловать вердикт в Верховном суде Швейцарии. Единственное, что для подобного обжалования есть установленные сроки — 30 дней с момента получения сторонами решения. Сторона спортсменки, как мы знаем, и так воспользовалась этим правом. Не уверена, смогут ли они подать апелляцию по вновь открывшимся обстоятельствам. Кодекс CAS подобного не предусматривает, и вопрос, насколько сторона спортсменки не знала о наличии такого заключения», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, из-за чего российские фигуристы потеряли командное олимпийское золото на Играх-2022 и опустились на третье место. Золото и серебро получили команды США и Японии соответственно. Церемония награждения состоялась на Олимпиаде в Париже, куда Россию не пригласили.

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