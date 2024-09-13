«15 лет назад в наш союз никто не верил». Рудковская — о годовщине свадьбы с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская написала пост, посвящённый годовщине свадьбы с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Сегодня, 13 сентября, они празднуют 15 лет супружеской жизни.

«15 лет со дня нашего бракосочетания. Душа в душу и в горе, и в радости. За эти 15 лет много чего успели сделать вместе:

– прошли две Олимпиады – две олимпийские медали;

– у нас родились два прекрасных сына – Александр и Арсений;

– создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. За 15 лет наши ледовые шоу посетили больше чем 7 млн зрителей по всему миру (от Японии до Китая, от Канады, Кореи и Америки до всей Европы, и, конечно же, мы объездили всю Россию много-много раз);

– в 2017 году открыли международную частную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», построили две большие частные ледовые многофункциональные арены в Подмосковье (с парком, прудами, проживанием и питанием для детей) и в Москве с двумя ледовыми аренами. Сейчас в них занимается более 500 детей фигурным катанием из 14 стран мира.

Сложно представить, что 15 лет назад в наш союз никто не верил. Любите, верьте и поддерживайте друг друга. Потому что семья – это одно целое, мы, как никто, это знаем. У нас хрустальная свадьба, отмечать решили чуть позже, с близкими друзьями в очень красивом месте. Всё-таки 15 лет – это уже целая жизнь вместе», – написала Рудковская в соцсетях.