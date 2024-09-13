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Владимир Путин поздравил советскую фигуристку Ирину Роднину с 75-летием

Владимир Путин поздравил советскую фигуристку Ирину Роднину с 75-летием
Ирина Роднина
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Президент России Владимир Путин поздравил советскую фигуристку трёхкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину с 75-летним юбилеем. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте президента.

«Ваши олимпийские триумфы, огромный вклад в развитие замечательных, победных традиций отечественной школы фигурного катания достойны самого глубокого признания. Отрадно, что и после завершения блестящей спортивной карьеры вы активно трудитесь, участвуете в значимой законотворческой деятельности, в реализации востребованных общественных, просветительских инициатив, направленных на продвижение массового спорта», — говорится в телеграмме.

Роднина является чемпионкой Игр в 1972, 1976 и 1980 годах в парном катании, а также 10-кратной чемпионкой мира. Спортсменка в разные годы выступала в тандеме с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым.

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