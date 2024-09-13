«Дуракам половину работы не показывают». Москвина — о контрольных прокатах фигуристов

Российский тренер Тамара Москвина высказалась о проведении контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Тамара Николаевна, это ведь с вашей подачи контрольные прокаты сборной страны в последние годы организуются в таком формате – на публике. Ещё несколько лет назад они проводились исключительно для специалистов и больше напоминали тренировки.

— Честно говоря, не беру на себя ответственность на проведение агитации за публичность прокатов. Но то, что наша федерация организует такие контрольные прокаты, – это здорово. Почему? Потому что необходимо посмотреть, в каком состоянии на данный момент находятся программы и уровень их исполнения спортсменами сборной. При этом надо понимать, что прокаты перед началом сезона проводятся не для того, чтобы фигуристы показали максимум, что они должны делать в сезоне, а чтобы члены федерации, судейская коллегия, сами тренеры спортсменов осуществили контроль за состоянием программ, элементов, формы участников.

— Понятно, что форма зависит от индивидуального плана выступлений — кому-то, условно говоря, стартовать через неделю, а кому-то через полтора месяца.

— Это надо объяснять зрителям, чтобы они тоже понимали, надо ли на прокатах исполнять программы со всеми элементами, включая сложные, в костюмах на сезон. Это решать тренерам и спортсменам. Ведь программа может быть составлена, но не отработана, а, как говорится, дуракам половину работы не показывают. Я не хочу сказать, что тренеры и судьи этого не понимают, но спортсменам приходится показывать программы в том состоянии, в каком они готовы на данный момент, чтобы получить от специалистов необходимые замечания и рекомендации.

Как ни удивительно, сложность прокатов как раз и состоит в том, что они проводятся на публике. А зрители воспринимают это как шоу и ждут, что спортсмены будут кататься в полную силу, со сложным контентом, да ещё и в новых костюмах. Но по своему опыту знаю, что у многих костюмы ещё не готовы, а выступать в прошлогодних… Скорее всего, старые костюмы могут не подойти к новым программам по музыке, сюжету.

Тем не менее прокаты, безусловно, нужны, но каждый тренер будет принимать те или иные решения в зависимости от состояния здоровья спортсменов, уровня подготовленности, планов на сезон. Форсировать форму ради прокатов – вредно и не нужно. Вкатанность программ, детали, художественное оформление, актёрское мастерство, костюмы – это тактические моменты. Всему своё время, — цитирует слова Москвиной сайт ФФККР.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2024 года пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.