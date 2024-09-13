Тамара Москвина высказалась против заочных сравнений российских и иностранных фигуристов

Российский тренер Тамара Москвина выступила против заочного сравнения уровня фигурного катания в России и за рубежом.

— Тамара Николаевна, любое заочное сравнение некорректно, но можно ли по прошлым сезонам говорить о том, что в отсутствие международных стартов и изоляции нашего спорта уровень российского фигурного катания снижается?

— Заочное соревнование – это не показатель, и я против заочного сравнения. Если и сравнивать, то уровень наших спортсменов между собой за последние сезоны. Но как тренер я скажу так: мы не сидим, мы всё равно готовимся к стартам. И неважно, какой зритель на трибунах, русскоговорящие или иностранцы. И неважно, где проводятся соревнования, будь то Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва… География не означает, что для своих зрителей мы делаем программы похуже, а когда нам разрешат соревноваться на международной арене, то они станут лучше. Нет. Мы должны готовить хорошие программы для публики, наблюдая за тем, что делают в других странах. Они ведь точно так же держат нас в поле зрения и не сидят сложа руки.

Свято место пусто не бывает. Если нет россиян, то другие тренеры всё равно работают, спортсмены работают, федерации работают. Они тоже улучшаются, у кого-то получается, у кого-то нет, а в некоторых видах они и раньше были лидерами. Так что закидывать шапками никого не будем. Сейчас и шапки-то не носят. Нам надо готовить конкурентоспособных спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях для любого зрителя, судей. А тот, кто колеблется, продолжать ли кататься в спорте, — это его право, продолжать – не продолжать. Мы никого не заставляем – это тактические моменты. Всему своё время, — цитирует слова Москвиной сайт ФФККР.

Напомним, 14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые откроют сезон-2024/2025.