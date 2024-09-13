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Стало известно, кто будет освещать контрольные прокаты на Первом канале. Тарасовой в списке нет

Стало известно, кто будет освещать контрольные прокаты на Первом. Тарасовой в списке нет
Татьяна Тарасова
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Стало известно, кто будет работать на Первом канале во время контрольных прокатов по фигурному катанию, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Согласно сообщению в соцсетях канала, снимать будет олимпийская чемпионка Алина Загитова, общаться — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, рассказывать — олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Алексей Ягудин, комментировать — Александр Гришин. Татьяны Тарасовой, которая комментирует фигурное катание многие годы, в списке не оказалось.

«Татьяне Анатольевне Тарасовой мы желаем крепкого здоровья! И помните: кто бы ни комментировал фигурное катание, единственное правильное мнение — это мнение Татьяны Анатольевны», — сообщается в соцсетях Первого канала.

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