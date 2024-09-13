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Илья Малинин с личным рекордом лидирует после КП на турнире Lombardia Trophy

Илья Малинин с личным рекордом лидирует после КП на турнире Lombardia Trophy
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Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин с личным рекордом, без учёта домашних стартов, лидирует после короткой программы на турнире Lombardia Trophy — 2024.

Lombardia Trophy, Мужчины, короткая программа, промежуточное положение:

  1. Илья Малинин (США) – 107,25
  2. Юма Кагияма (Япония) – 98,68
  3. Сун Сато (Япония) — 98,39
  4. Ника Эгадзе (Грузия) – 76,45

Предидущий лучший результат Малинина за короткую программу — 106,90 на финале Гран-при-2023/2024.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.

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