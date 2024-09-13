Илья Малинин с личным рекордом лидирует после КП на турнире Lombardia Trophy

Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин с личным рекордом, без учёта домашних стартов, лидирует после короткой программы на турнире Lombardia Trophy — 2024.

Lombardia Trophy, Мужчины, короткая программа, промежуточное положение:

Илья Малинин (США) – 107,25 Юма Кагияма (Япония) – 98,68 Сун Сато (Япония) — 98,39 Ника Эгадзе (Грузия) – 76,45

Предидущий лучший результат Малинина за короткую программу — 106,90 на финале Гран-при-2023/2024.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.