Туктамышева: больше вижу себя в качестве тренера, а не журналиста

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте работы в комментаторстве. Фигуристка отметила, что не видит данную деятельность в качестве своей основной профессии.

«Когда я берусь за новое дело, мне всегда хочется дойти до определённого хорошего уровня. Но пока не вижу комментирование основной профессией для себя. Даже Татьяна Тарасова – не просто комментатор, а всё ещё наставник и тренер. И мне хочется так же: чтобы хорошо получалось, но при этом всё-таки не было основным видом деятельности. Всё-таки я больше вижу себя в качестве тренера, а не журналиста», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. После этого фигуристка стала развиваться в сфере медиа.