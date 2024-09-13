Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты из-за болезни

Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты из-за болезни
Татьяна Тарасова
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет присутствовать на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, из-за болезни.

«Я заболела, ничего страшного. Поэтому на прокаты не приеду, к сожалению», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее стало известно, что Татьяна Анатольевна не будет комментировать контрольные прокаты. В списке комментаторов на странице Первого канала в соцсетях значится только Александр Гришин. Алина Загитова, Максим Траньков, Анна Щербакова и Алексей Ягудин, которые будут работать на контрольных прокатах, заявлены на других позициях.

Материалы по теме
Стало известно, кто будет освещать контрольные прокаты на Первом. Тарасовой в списке нет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android