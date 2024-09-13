Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты из-за болезни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет присутствовать на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, из-за болезни.

«Я заболела, ничего страшного. Поэтому на прокаты не приеду, к сожалению», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее стало известно, что Татьяна Анатольевна не будет комментировать контрольные прокаты. В списке комментаторов на странице Первого канала в соцсетях значится только Александр Гришин. Алина Загитова, Максим Траньков, Анна Щербакова и Алексей Ягудин, которые будут работать на контрольных прокатах, заявлены на других позициях.