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Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему не пошла учиться на журналиста

Елизавета Туктамышева объяснила, почему не пошла учиться на журналиста
Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила не получать журналистское образование, несмотря на то что работает в сфере медиа.

«Я думала о том, чтобы пройти профильное обучение. Разговаривала со специалистами, узнавала про курсы. Например, есть школа от Первого канала – там несколько месяцев углублённого изучения журналистики. Но я не видела тех курсов, которые подошли бы именно мне.

Я разговаривала с преподавателем журналистики одного из университетов Петербурга, спрашивала, кто может научить держаться на камеру, чётко рассказывать. И он мне объяснил, что сейчас больше учат писать, а не воспитывают новых Ургантов. Он – шикарный ведущий. Мне кажется, он во многом сам этому научился, у него есть стиль. Наверное, нет такой школы, которая по щелчку сделает из тебя профессионального ведущего. Думаю, всё-таки есть специальные курсы и люди, которые могут с этим помочь, но мне пока не попадались», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.

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