Туктамышева ответила, как фигуристы относятся к журналистам и почему они стремятся в медиа

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему фигуристы стремятся в медиасферу и поделилась, как они относятся к работе спортивных журналистов.

«Не думаю, что кто-то из профессиональных спортсменов думает: эх, жалко занялась фигурным катанием, пошла бы лучше в журналистику. Наоборот, это один из очевидных и знакомых вариантов, который можно выбрать в качестве второй профессии. Мало кто будет искать сложные пути, а тут тебе делают предложение о работе – и ты уже решаешь, соглашаться ли. Если говорить о комментаторской работе – то тут еще проще решиться: ты знаешь этот спорт, знаешь людей, тебе не нужно вникать во что-то новое. Да, нужно поставить речь, уметь интересно рассказывать, но ты говоришь о том, что знаешь очень хорошо. Это удобно.

В фигурном катании любят критиковать журналистов. Поэтому есть некое противоречие в том, что спортсмены идут в журналистику. Но здесь стоит учесть, что когда ты в спорте, то реагируешь более эмоционально на критику в свой адрес. А когда спорт заканчивается, ты уже не так эмоционально реагируешь. Да, бывает неприятно, если читаешь о себе что-то негативное. Но люди меняются, растут, поэтому и отношение ко всем этим комментариям, статьям меняется. Вообще, больше начинаешь понимать журналистов, когда оказываешься на их месте, углубляешься в работу. Понимаешь: конечно, хочется добавить остринки.

И это не потому, что журналист к тебе плохо относится – вообще, хороший журналист не может быть очень приятным, удобным человеком. Это неблагодарная профессия в этом плане. Хочется популярности, хочется, чтобы о твоих статьях говорили. Конечно, когда начинают откровенно врать или перевирать слова – это плохо. Но после спорта намного лучше понимаешь, как работает эта сфера и почему все складывается именно так.

Есть разные журналисты – кто-то может прекрасно писать, никого не задевая. Но в фигурном катании это почему-то редкость. Так что шутка о том, что у нас все творческие и ранимые натуры, иногда очень актуальна», — написала Елизавета в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. После этого фигуристка стала развиваться в медиасфере и тренерстве.