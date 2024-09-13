«А был ли дедушка?» Губерниев отреагировал на новость о сокрытии показаний в деле Валиевой

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о сокрытии показаний в деле фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Вообще неважно, что они там придумывают, пусть сами разбираются. Скажу лишь, что мы должны быть как английская королева, чтобы вообще нельзя было ни за что зацепиться. Нужно, как говорится, не на зеркало пенять, а на самих себя. Нас гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее в Associated Press попала переписка между генеральным директором ВАДА Оливером Ниггли и руководителем департамента разведки и расследований агентства Гюнтером Янгером, в которой говорилось, что эксперт ВАДА написал заключение экспертизы в пользу версии Валиевой о клубничном десерте. Однако оно каким-то образом исчезло из дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительной допинг-пробы, из-за чего российские фигуристы потеряли командное олимпийское золото на Играх-2022 и опустились на третье место.