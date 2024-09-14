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Александра Игнатова сорвала каскад в короткой программе на контрольных прокатах

Александра Игнатова сорвала каскад в короткой программе на контрольных прокатах
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Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (до замужества — Трусова) выступила с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Программа поставлена под композицию Bésame Mucho.

Во время проката Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

В прошлом сезоне Александра Игнатова не участвовала в контрольных прокатах, а её последний старт состоялся в ноябре 2022-го. Тогда на этапе Гран-при России в Самаре она завоевала серебряную медаль.

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