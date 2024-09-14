«Однозначно плохо». Игнатова оценила своё выступление в КП на контрольных прокатах

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) прокомментировала своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

— Как ощущения от катания?

— Плохо. Однозначно. Но лучше, чем на тренировке, на тренировке было совсем плохо, я бы сказала. Плохо относительно того, что в принципе я до заезда в Новогорск на сбор не ошибалась в короткой уже очень давно.

— Как ощущения от возвращения в спорт?

— Я не считаю это возвращением, это пока что пробные прокаты.

— Вы планируете появляться на других стартах?

— Пока не знаю, — передаёт слова Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Во время проката Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

В прошлом сезоне Александра Игнатова не участвовала в контрольных прокатах, а её последний старт состоялся в ноябре 2022-го. Тогда на этапе Гран-при России в Самаре она завоевала серебряную медаль.