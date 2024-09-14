«Наверное, скучно жилось». Александра Игнатова — о мотивации вернуться в спорт

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (до замужества — Трусова) ответила на вопрос о том, в чём заключается её мотивация вернуться в профессиональный спорт.

— Как приём в «Юбилейном»?

— Очень круто! Тепло принимали, аплодировали постоянно, кричали все кричалки, которые есть. Чуть-чуть возвращаюсь назад сразу.

— В чем мотивация вернуться, попробовать?

— Я не знаю. Изначально я просто сказала… Я ходила на тренировки, я в принципе всегда хожу на тренировки — каждый день, и на две бывает, когда к шоу готовлюсь. Сейчас сборы, никаких особо не было проектов, шоу, и я тренировалась. В принципе, только так мы видимся с Макаром. И стало достаточно хорошо получаться. И вот да, я сказала, что если лутц получится, то я попробую. Интересно. Наверное, скучно жилось, я не знаю. Просто вот интересно.

— А если не фигурное катание, в чём совершенствоваться?

— Я сейчас во многом пробую себя, наверное, и куда зовут, почти везде соглашаюсь. Мне в принципе интересно, и, если я за что-то берусь, стараюсь делать это хорошо. И если я не могу делать хорошо, я сразу же лучше откажусь от этого, — передаёт слова Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.