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Софья Муравьёва рассказала, что Рудковская предложила идею образа в короткой программе

Софья Муравьёва рассказала, что Рудковская предложила идею образа в короткой программе
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва оценила своё выступление на контрольных прокатах сборной России, а также рассказала, что Яна Рудковская предложила идею образа в постановке короткой программы.

— Как оцениваете ваш прокат?
— Плохо.

— Почему?
— Вы видели, какой он был.

— Кто предложил идею парного образа: Чёрного и Белого лебедя в программах?
— Яна Александровна Рудковская. Мы брали «Лебединое озеро», учитывая, что раньше все соединяли в одну программу, а мы решили попробовать сделать так, как ещё никто не делал, — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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