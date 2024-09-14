Софья Муравьёва рассказала, что Рудковская предложила идею образа в короткой программе

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва оценила своё выступление на контрольных прокатах сборной России, а также рассказала, что Яна Рудковская предложила идею образа в постановке короткой программы.

— Как оцениваете ваш прокат?

— Плохо.

— Почему?

— Вы видели, какой он был.

— Кто предложил идею парного образа: Чёрного и Белого лебедя в программах?

— Яна Александровна Рудковская. Мы брали «Лебединое озеро», учитывая, что раньше все соединяли в одну программу, а мы решили попробовать сделать так, как ещё никто не делал, — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.