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«После такого нет настроения». Ученица Тутберидзе — о своей КП на прокатах сборной России

«После такого нет настроения». Ученица Тутберидзе — о своей КП на прокатах сборной России
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16-летняя фигуристка Дарья Садкова, занимающаяся у Этери Тутберидзе, прокомментировала своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

— С каким настроением входите в сезон?

— Пока с не очень хорошим. После такого проката не может быть хорошего настроения. Бесполезно искать какие-то причины, почему сегодня плохо откатала.

— Расскажите про вашу программу.

— Сама музыка очень нравится, это очень известная песня, недавно читала про неё — это песня с большой историей. Честь под неё кататься, — передаёт слова Игнатовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

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