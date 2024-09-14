Вайцеховская — об Игнатовой: зачем этот перформанс, если дальше соревновательная тишина?

Журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Александры Игнатовой (Трусовой) на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Во фразе Саши Игнатовой «Как откатала? Плохо!» мне почудилась некоторая глубоко запрятанная ностальгия по временам, когда у Саши (и не Игнатовой, а Трусовой) всё получалось на льду не в пример лучше. Она на самом деле очень мужественный человек: вернуться на спортивный лёд далеко не в прежних технических и физических кондициях, зная, что сейчас все начнут сравнивать тебя с другими и это сравнение, скорее всего, сложится не в твою пользу, — большое психологическое испытание.

Сорванный каскад — ерунда. Прыжки на открытых прокатах вообще не главное. Но вот сама короткая программа — та «одёжка», по которой тебя встречают в сезоне — показалась мне несколько банальной. Прежде всего по выбору музыки. В моём понимании, Саша способна на более интересные трактовки образов, да и сама по себе Besame mucho — совсем уж поверхностный выбор для выдающейся фигуристки.

С другой стороны, для разового перформанса — вполне годный вариант. Здесь, правда, сразу встаёт вопрос, зачем нужен этот перформанс, если дальше — соревновательная тишина? Мне в голову приходит лишь один (возможно, бредовый) вариант ответа: внезапно возлюбивший Сашу Первый канал выставил фигуристке именно такое условие», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.