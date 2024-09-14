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Вероника Яметова: цель на сезон — прыгнуть тройной аксель

Вероника Яметова: цель на сезон — прыгнуть тройной аксель
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Российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление в короткой программе на открытых прокатах сборной России.

«Настроение позитивное, боевое, готова к новому сезону. Не совсем удалось сделать, что было запланировано — каскад во второй половине программы. Но не будем отчаиваться, будем работать дальше. Короткую программу ставила Шевченко Анастасия — это фламенко, огненный танец, мне кажется, он подобран под мой стиль катания.

Цель на сезон — во-первых, максимально катать свои программы чисто, во-вторых, прыгнуть тройной аксель. Мы с сентября приостановили работу над ним, готовились к прокатам. Сейчас приедем и будем дальше работать», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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