Вероника Яметова: цель на сезон — прыгнуть тройной аксель

Российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление в короткой программе на открытых прокатах сборной России.

«Настроение позитивное, боевое, готова к новому сезону. Не совсем удалось сделать, что было запланировано — каскад во второй половине программы. Но не будем отчаиваться, будем работать дальше. Короткую программу ставила Шевченко Анастасия — это фламенко, огненный танец, мне кажется, он подобран под мой стиль катания.

Цель на сезон — во-первых, максимально катать свои программы чисто, во-вторых, прыгнуть тройной аксель. Мы с сентября приостановили работу над ним, готовились к прокатам. Сейчас приедем и будем дальше работать», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.