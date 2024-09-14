Горбачёва: безумно счастлива, что попала на контрольные прокаты. Этого могло и не быть

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва раскрыла некоторые детали своей новой произвольной программы.

— Расскажете про произвольную программу?

— В произвольной я катаю девушку Бонда. Не самый простой образ. Мне очень нравится музыка. Я хотела под эту музыку кататься. И сама программа по душе, мне очень подходит. Буду стараться показать завтра очень красивую эмоциональную программу.

— Как прошло межсезонье?

— У меня была травма, я очень долго не каталась, поэтому в целом я очень счастлива, что оказалась на этих прокатах, начала прыгать буквально за полторы недели до них. То, что я здесь оказалась, это безумное счастье для меня, потому что могло этого и не быть. Почти два месяца я пропустила и кататься начала буквально недавно. Рада, что я здесь.

— Белатрисса Лестрейндж — это любимый персонаж из «Гарри Поттера»?

— Нет, не могу сказать, что это любимый персонаж. Это довольно интересный персонаж, потому что она как бы не главная героиня в фильмах, но очень необычно передаёт свою роль. Я бы хотела тоже это показать, потому что это очень нестандартный персонаж», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.