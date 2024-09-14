Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Акатьева — об открытой тренировке Тутберидзе: чувствовала соревновательное волнение

Софья Акатьева — об открытой тренировке Тутберидзе: чувствовала соревновательное волнение
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась об открытой тренировке штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

— Как вам открытая тренировка Тутберидзе?
— Мне кажется, такого ещё никто не делал, чтобы прям ошибки разбирали и зрители могли посмотреть весь внутренний процесс, как у нас обычно происходит на тренировках. Почувствовала соревновательное волнение, — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

9 сентября группа Этери Тутберидзе впервые провела большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.

Материалы по теме
Трусова сорвала каскад и переживает за мужа! Следим за прокатами мужчин — LIVE
Live
Трусова сорвала каскад и переживает за мужа! Следим за прокатами мужчин — LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android