Софья Акатьева — об открытой тренировке Тутберидзе: чувствовала соревновательное волнение

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась об открытой тренировке штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

— Как вам открытая тренировка Тутберидзе?

— Мне кажется, такого ещё никто не делал, чтобы прям ошибки разбирали и зрители могли посмотреть весь внутренний процесс, как у нас обычно происходит на тренировках. Почувствовала соревновательное волнение, — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

9 сентября группа Этери Тутберидзе впервые провела большую открытую тренировку, на которую официально продавались билеты. Часть денег, вырученных с мероприятия, пойдёт на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой, которая сейчас занимается в группе Этери Георгиевны. Суд Натальи Парсеговой с академией «Ангелы Плющенко» завершился в пользу школы.