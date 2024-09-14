«У меня были мурашки». Щербакова — о КП Игнатовой на контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления Александры Игнатовой (Трусовой) в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Во время проката Саши Трусовой у меня были мурашки: одновременно от возможности снова видеть её на льду и оттого, что, когда я смотрю на её катание, мне всё ещё кажется, что мне вот-вот тоже надо будет выбежать на лёд и выступить», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Во время проката Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.