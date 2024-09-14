Софья Акатьева поделилась планами на предстоящий сезон

Российская фигуристка Софья Акатьева оценила свою готовность к предстоящему сезону-2024/2025.

— Как оцените свою готовность к сезону?

— Я очень соскучилась по льду и по соревнованиям. Форму свою по тренировочному плану оцениваю хорошо, на тренировках всё получалось, здесь, я думаю, сказалось небольшое волнение, предвкушение. К сожалению, не получилось. Но буду работать, чтобы не было таких сбоев. Значит, где-то я что-то упустила и буду улучшаться.

— Вас ещё беспокоит травма, которую вы получили?

— Травмы меня не беспокоят, слава богу. Я очень верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернётся. И теперь я спокойно уже тренируюсь. Да, тройные пока что вкатываю, но ещё много работы, ещё нужно накатать набор с тройными и потихоньку уже восстанавливать ультра-си.

— Какие у вас в целом планы на сезон?

— Планы катать две программы чисто, восстановить набор и восстановить ультра-си. Планирую приступать после прокатов. И, конечно, чтобы не было таких падений в короткой. Это непозволительно и неоправданно абсолютно, — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.