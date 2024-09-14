«Решать исключительно ей». Анна Фролова — о возвращении Александры Игнатовой

Серебряный призёр Спартакиады-2024 российская фигуристка Анна Фролова высказалась о возвращении Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой). Девушки являются близкими подругами.

«Наверное, моего совета Александре не требуется. Девочки у нас уникальные, невероятные, тем более она сделала то, что не знаю, сможет ли кто-то повторить. Поэтому решать исключительно ей. Если она захочет кататься, я буду безумно рада соревноваться с ней на одном льду», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.