Стало известно, кто какие прыжки исполнял в женской КП на контрольных прокатах сборной

Сегодня, 14 сентября, в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с исполнением прыжков в короткой программе среди женщин.
Александра Игнатова: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка+степаут).
Софья Муравьёва: двойной аксель, тройной флип (степаут), тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка).
Дарья Садкова: одинарный флип (бабочка), двойной аксель, тройной лутц (падение и без каскада).
Алина Горбачёва: тройной флип, двойной аксель, одинарный лутц (бабочка и без каскада).
Вероника Яметова: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка).
Софья Акатьева: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (падение и без каскада).
Аделия Петросян: тройной аксель, тройной лутц, тройной флип (степаут и без каскада).
Ксения Синицына: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (степаут, касание рукой, без каскада).
Анна Фролова: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.