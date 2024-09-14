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Стало известно, кто какие прыжки исполнял в женской КП на контрольных прокатах сборной

Сегодня, 14 сентября, в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с исполнением прыжков в короткой программе среди женщин.

Александра Игнатова: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка+степаут).

Софья Муравьёва: двойной аксель, тройной флип (степаут), тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка).

Дарья Садкова: одинарный флип (бабочка), двойной аксель, тройной лутц (падение и без каскада).

Алина Горбачёва: тройной флип, двойной аксель, одинарный лутц (бабочка и без каскада).

Вероника Яметова: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — одинарный тулуп (бабочка).

Софья Акатьева: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (падение и без каскада).

Аделия Петросян: тройной аксель, тройной лутц, тройной флип (степаут и без каскада).

Ксения Синицына: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц (степаут, касание рукой, без каскада).

Анна Фролова: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.