Аделия Петросян рассказала, почему прыгнула тройной аксель на контрольных прокатах

Действующая чемпионка России в одиночном женском катании Аделия Петросян оценила своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах.

— Как оцените сегодняшнее выступление? С каким настроением выходили на прокат?

— Выходила с достаточно радостным настроением, я соскучилась по выступлениям. Особо даже не волновалась. За каскад обидно, но я не расстраиваюсь, потому что, во-первых, это ещё не сами соревнования, а во-вторых, я это наработаю и исправлю.

— Почему решили сегодня откатать с тройным акселем?

— Хочется не понижать планку, как и в том сезоне. И морально настраивалась уже, наверное, два месяца, — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.