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«Для меня сложно». Аделия Петросян рассказала историю короткой программы

«Для меня сложно». Аделия Петросян рассказала историю короткой программы
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Действующая чемпионка России в одиночном женском катании Аделия Петросян рассказала историю своей короткой программы.

— Можете немного про вашу короткую программу рассказать?
— Программу ставили Этери Георгиевна и Даниил Маркович, естественно. Это программа о расставании с человеком, об одиночестве. И это расставание тяжело переживается. Но девушка, которая находится в этом болезненном состоянии, всё это переживает и отпускает. Она побеждает в этой битве, если так можно назвать.

Для меня сложно, конечно, потому что раньше такого никогда не катала и в жизни у меня такого ещё тоже нет. Приходится из некоторых книг, может быть, брать, из некоторых фильмов, и вслушиваться в сами слова программы, чтобы как можно больше вжиться в роль, — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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