«Программа восточная, с элементами вога». Ксения Синицына — о КП на контрольных прокатах

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

— С каким настроением входите в сезон?

— Настроение хорошее, очень много целей на сезон, поэтому этот прокат дал понять, над чем надо работать, какие ошибки надо исправить. Короче, ещё много всего впереди.

— Можете рассказать про свою короткую программу?

— Ставил её мой хореограф Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вога. Я брала отдельные уроки по вогу с преподавателем, надеюсь, зрителям понравилось. Конечно, всё ещё не до конца отработано. Нужно больше чёткости, больше уверенности в своих движениях. Поэтому впереди есть над чем работать. И надеюсь, что к этапам всё будет в порядке, — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.