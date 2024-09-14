Аделия Петросян — о произвольной: не планирую усложнять контент

Действующая чемпионка России в одиночном женском катании, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады Аделия Петросян не захотела рассказывать, чем удивит публику в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

— Подскажите, чем будете удивлять нас завтра в произвольной программе?

— Увидим завтра!

— А вообще работаете над тем, чтобы увеличить количество ультра-си в произвольной программе?

— Пожалуй, не планирую больше усложнять контент. Буду стараться каждый раз катать чисто и без помарок, — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.