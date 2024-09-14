«Эмоции колоссальные». Анна Фролова — о контрольных прокатах

Серебряный призёр Спартакиады-2024 российская фигуристка Анна Фролова рассказала, с каким настроением подошла к сезону-2024/2025.

— С каким настроением входите в сезон?

— С замечательным! С настроением, безусловно, радости. Эмоции колоссальные после выступления здесь. Это мой город — Санкт-Петербург. Здесь невероятная публика, здесь очень хорошо поддерживают. Очень громко кричат, хлопают. Это очень приятно. Опять же, даже если я допускаю какую-то ошибку, в любом случае я остаюсь довольной просто потому, что получаю заряд энергии от людей.

— Планируете выступить на мемориале Панина-Коломенкина?

— Мы планируем, да. Я хочу выступить. Если всё будет идти по плану, без форс-мажоров, на что я очень сильно надеюсь, то на мемориале Панина мы увидимся, — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.