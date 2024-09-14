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«Очень большой прогресс». Глеб Лутфуллин — о готовности к предстоящему сезону

«Очень большой прогресс». Глеб Лутфуллин — о готовности к предстоящему сезону
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Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин оценил готовность к сезону-2024/2025.

— Почему эта композиция (Памяти Карузо. — Прим. «Чемпионата»)?
— Я ехал в машине, включился этот кавер. Услышал и сказал себе — буду катать под это. Больше ни под что.

— Как оцениваете себя, сравнивая с концовкой прошлого сезона?
— Очень большой прогресс по ощущениям, прыжкам для себя. Изучал лутц, осталось довести его до конца, — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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