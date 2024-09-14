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«Будет довольно интересно». Гумменик — об одинаковой музыке в короткой с Семененко

«Будет довольно интересно». Гумменик — об одинаковой музыке в короткой с Семененко
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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался по поводу совпадения музыкальных сопровождений в короткой программе с Евгением Семененко.

— Как шла работа над короткой программой?
— Я приехал в Москву к Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, поставили за два дня, музыка на меня легла хорошо. Потом уехал в Питер, сам её тренировал, потом сменил обстановку и в Сочи её потренировал. Потом опять приехал в Москву к Даниилу Марковичу, с ним ещё потренировал. И в Новогорске потренировал. И вот сейчас, наконец, смог исполнить.

— Какая была реакция, когда ты узнал, что катает Евгений Семененко?
— Сразу я не расстроился, потому что с короткой программой я успел первый выложить пост, что у меня «Дюна» будет. И подумал: это получится довольно интересно, что мы спортсмены одинакового уровня, и такое сравнение, — передаёт слова Гуменика корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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