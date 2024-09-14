Пётр Гуменник: травму получил в июле. Она неприятная и лечится долго

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился новостями о состоянии здоровья, а также планами на предстоящий сезон-2024/2025.

— Как состояние здоровья сейчас?

— Здоровье нормально. Травму я получил в июле. Она довольно неприятная и лечится долго. Но из хороших новостей — она у меня улучшается с каждым днём и становится всё лучше и лучше. На тренировках уже все четверные прыгал в Новогорске, впервые восстановил их. И дальше, наверное, будет ещё лучше.

— Какие планы на сезон?

— Постараюсь во всех соревнованиях принять участие, хорошо выступить. Как обычно.

— На мемориале Панина-Коломенкина планируешь выступить?

— Нет, я вот пока четверные по одному разу прыгал, но чтобы в программе делать — ещё пока не успел. Это тоже дополнительная нагрузка на ногу, поэтому я собираюсь выступить на этапах российского Гран-при, которые во второй половине октября будут, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.