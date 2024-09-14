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Пётр Гуменник: травму получил в июле. Она неприятная и лечится долго

Пётр Гуменник: травму получил в июле. Она неприятная и лечится долго
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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился новостями о состоянии здоровья, а также планами на предстоящий сезон-2024/2025.

— Как состояние здоровья сейчас?
— Здоровье нормально. Травму я получил в июле. Она довольно неприятная и лечится долго. Но из хороших новостей — она у меня улучшается с каждым днём и становится всё лучше и лучше. На тренировках уже все четверные прыгал в Новогорске, впервые восстановил их. И дальше, наверное, будет ещё лучше.

— Какие планы на сезон?
— Постараюсь во всех соревнованиях принять участие, хорошо выступить. Как обычно.

— На мемориале Панина-Коломенкина планируешь выступить?
— Нет, я вот пока четверные по одному разу прыгал, но чтобы в программе делать — ещё пока не успел. Это тоже дополнительная нагрузка на ногу, поэтому я собираюсь выступить на этапах российского Гран-при, которые во второй половине октября будут, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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