«Где-то 6-7 из 10». Макар Игнатов оценил свою КП на контрольных прокатах сборной России

Фигурист Макар Игнатов оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Доволен ли выступлением? Отпрыгал неплохо, понравилось, как начал, потом немного подсел. Сказалось и волнение, и страх, что первый такой публичный старт. Хоть это не соревнование, но всё равно градус ответственности есть какой-то внутренний. Вот поэтому доволен где-то на 6-7 из 10.

Я давно хотел попробовать смену имиджа, так получилось, что Саша пошла перекрашиваться, и я такой: «Блин, я тоже хочу. Пойдём». «Ну пойдём». Всё. Волновался ли, что она смотрела? Нет, спокойно, мы каждый день катаемся.

Чувствуется ли что-то новое? Было бы странно говорить, что нет ничего нового. Надеюсь, всё будет только в плюс идти. Всё равно каждую программу ты проживаешь и за полный сезон с ней соединяешься и какую-то эмоцию ловишь внутри неё. Короткая программа немножко такая нетипичная, потому что довольно быстрый темп, я не могу как-то классно описать, но вот так», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.