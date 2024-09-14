«Всё зависит от людей». Макар Игнатов — об отношениях с женой Александрой

Призёр чемпионата России фигурист Макар Игнатов рассказал, как они с женой Александрой Игнатовой поддерживают отношения по ходу тренировочного процесса.

«Сложно это разделить, когда два человека вместе тренируются. Но каких-то сильных проблем нет. Ну вот, видимо, я приехал, и ФФККР решила, чтобы я не скучал, побольше всего надо в Санкт-Петербурге сделать. Стоило приехать в Москву, чтобы потом оказаться на прокатах в Петербурге. Я всё равно приезжаю периодически. Какие-то праздники, у неё что-то. За день до свадьбы у ребят знакомых мы были. Прямо за день до свадьбы нашей. У нас 17-го, а мы 16-го в Питере были на свадьбе.

Два человека просто в семье — в принципе, это сложно. Трудно ли нам обоим со спортивным характером? Мне кажется, всё индивидуально. И глупо как-то какие-то критерии, клише какие-то ставить. Всё зависит от людей», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.