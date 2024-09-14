«Будем смотреть оценку зала». Семененко высказался о совпадении музыки с Гуменником

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался по поводу совпадения музыкальных сопровождений в короткой программе с Петром Гуменником.

— Какая была реакция, когда вы узнали, что у Петра Гуменника тоже «Дюна»?

— Можно сказать, после выхода такого грандиозного фильма, а уж тем более таких крутых саундтреков к этому фильму, это было ожидаемо, что спортсмены будут брать оттуда музыку. Ну, я считаю, в этом нет ничего отрицательного, потому что музыка новая, движения новые, хореография другая. Думаю, зрителям будет классно увидеть новую хореографию фигуристов. Дальше будем смотреть оценку зала.

— Чья идея была взять «Дюну»?

— Хореографов. Я её поддержал. Фильм — удалось вторую часть посмотреть. Она мне понравилась больше, — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.