Евгений Семененко — о выступлении на контрольных прокатах: есть к чему стремиться

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко отреагировал на своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

— Довольны ли вы сами собой?

— После длительного межсезонья это радость выйти, представить новую короткую программу. Откатал нормально, есть к чему стремиться. Думаю, завтра и на следующих соревнованиях будет лучше.

— Как шла работа над короткой программой?

— Всё шло своим чередом. Я и мой тренерский штаб приложили все возможные усилия, чтобы программу вот так сегодня представить.

— Как вам поддержка зала?

— Как я уже сказал, всегда большая радость видеть полные трибуны моего родного «Юбилейного». Рад, что в этом сезоне открытые прокаты проходят в Санкт-Петербурге. Надеюсь, зрителям понравится это представление, — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.