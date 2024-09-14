«Поднадоела одна и та же картинка». Андрей Мозалёв — о возвращении на лёд после межсезонья

Чемпион мира среди юниоров в мужском одиночном катании Андрей Мозалёв, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, высказался о своих эмоциях от возвращения на лёд на контрольных прокатах сборной России.

— Какие эмоции испытываешь?

— Невероятные эмоции испытываю, уже соскучился по этой атмосфере, по зрителям. Всё лето провёл на катке, тренировался, уже поднадоела одна и та же картинка. Рад, что была открытая тренировка, что-то схожее с прокатами. По всему этому скучал.

— Что вы делали нового в межсезонье?

— Всё для меня новое: новый штаб, новый город — не сравнится с другими межсезоньями.

— Самое сложное в межсезонье?

— Накатывание программ, — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.