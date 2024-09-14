Дмитрий Алиев: я не умею тренироваться без тренера

Чемпион России и Европы фигурист Дмитрий Алиев рассказал о подготовке к предстоящему сезону-2024/2025.

«Я не умею тренироваться без тренера. Мне тяжело в тренировочном процессе себя мотивировать, больше была поддержка того, что наработали на сборах.

Межсезонье прошло сумбурно, потому что получил травму. Понял я это только в середине лета. Думал, как обычно, что у спортсменов травма появляется две недели. Думал, прошла она. Но я сам запустил этот процесс, не прошёл курс лечения вовремя и до сих пор страдаю, пытаюсь вернуться к нормальному состоянию ноги. При этом всём выступал, очень рад. Травма колена, жидкость в суставе. Это прыжковые нюансы, не ожидал, что столкнусь с этим. Мы с главным врачом обсудили, он сказал, что для фигуристов это нормально, но просто я не ожидал, что столкнусь с этим. К счастью, сейчас, после контрольных прокатов, есть очень много времени, чтобы привести всё в порядок», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.