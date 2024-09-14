Дмитрий Алиев: осталась одна картошечка. Постараюсь не превратиться в гнилую

Чемпион России и Европы фигурист Дмитрий Алиев высказался об отсутствии завершившего карьеру Александра Самарина, а также о мотивации.

«Что мотивирует? Я стараюсь не задумывать наперёд, стараюсь находиться здесь и сейчас, каждый день просыпаюсь с энергией, иду в тренировочный процесс, но сталкиваюсь с травмами. Хотя я почему-то могу идти дальше. Наверное, внутри понимаю, что я ещё готов кататься.

Без Саши Самарина не грустно? Очень грустно. В Новогорске на сборах я понимал, что следующее поколение подходит, и это нормально. С Сашкой мы всегда рука об руку, а тут ни пошутить, ни посидеть нельзя. Такие свои шутки между раздевалками, бывает, проскакивали. А тут я один, смотрю, ну, Марк иногда там со мной. Ну скучно. Осталась одна картошечка. Постараюсь не превратиться в гнилую. Постараюсь быть как бы молодой, здоровой картошечкой», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.