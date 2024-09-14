«Может покричать». Даниил Самсонов рассказал про тренировки в группе Этери Тутберидзе

Ученик Этери Тутберидзе фигурист Даниил Самсонов поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Это было в первый раз, для меня было очень важно провести такое мероприятие, пришло много зрителей. Ощущение, что на тебя смотрят зрители, добавляет нервов, начинаешь привыкать к соревновательной атмосфере. Если спортсмен хорошо работает, то Этери Георгиевна такая же добрая, как была на открытой тренировке, если кто-то не работает — может покричать. Обычная тренировка, формат был чуть изменён, мы обычно раскатываемся, но по одному на льду не катаемся», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.