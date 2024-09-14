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Контрольные прокаты сборной России: набор прыжков в короткой прорамме у мужчин

Контрольные прокаты сборной России: набор прыжков в короткой прорамме у мужчин
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Сегодня, 14 сентября, в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с прыжковым контентом в мужской короткой программе.

Глеб Лутфуллин: четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов.
Пётр Гуменник: тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель.
Макар Игнатов: четверной риттбергер, четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель.
Даниил Самсонов: четверной сальхов, одинарный аксель (бабочка), тройной лутц — тройной тулуп.
Евгений Семененко: четверной лутц (падение), четверной сальхов — тройной тулуп, тройной аксель.
Дмитрий Алиев: четверной тулуп (выезд в тройку), тройной аксель, тройной лутц (выезд в тройку) — двойной тулуп.
Андрей Мозалёв: четверной тулуп, тройной аксель (степаут), тройной лутц — тройной тулуп.
Роман Савосин: четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель (степаут), двойной сальхов (бабочка и степаут).
Марк Кондратюк: четверной лутц (степаут), тройной аксель, четверной сальхов — тройной тулуп.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят с 14 по 15 сентября.

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