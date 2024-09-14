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Алёна Косторная показала программу «Ангел» в платье с одиночного катания сезона-2019/2020

Алёна Косторная показала программу «Ангел» в платье с одиночного катания сезона-2019/2020
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Российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, показала короткую программу «Ангел» в рамках контрольных прокатов начала сезона-2024/2025 в платье, в котором она выступала в сезоне-2019/2020, ещё будучи одиночницей.

Фото: Кадр из трансляции «Первого канала»

Отметим, что в нынешнем сезоне в рамках короткой программы пара также показывает «Ангела», но адаптированного под парное катание.

Напомним, Алёна Косторная завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать в одиночном катании, встав в пару с Георгием Куницей. В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали на многих стартах из-за стрессового перелома стопы Алёны.

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