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Алёна Косторная прокомментировала участие Александры Трусовой в контрольных прокатах

Алёна Косторная прокомментировала участие Александры Трусовой в контрольных прокатах
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Российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, высказалась о возвращении серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой).

«Мы с Сашей иногда пересекаемся в «Ангелах Плющенко», для меня не новость, что Саша катается, я привыкла к ней на льду, большое уважение, что она продолжает двигаться дальше, развиваться», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

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