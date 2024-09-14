Алёна Косторная прокомментировала участие Александры Трусовой в контрольных прокатах

Российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, высказалась о возвращении серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой).

«Мы с Сашей иногда пересекаемся в «Ангелах Плющенко», для меня не новость, что Саша катается, я привыкла к ней на льду, большое уважение, что она продолжает двигаться дальше, развиваться», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России Игнатова неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. До этого фигуристка успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.