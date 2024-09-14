«Практически ни одной ошибки». Алёна Косторная — о работе Щербаковой в качестве ведущей

Российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, прокомментировала участие Олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в контрольных прокатах сборной России сезона-2024/2025 в качестве ведущей.

«Аня пока восстанавливается. Она очень хороша в роли ведущей, сколько мы ни смотрели, практически ни одной ошибки. Во всяком случае, я этого не видела — не потому что она моя подруга, нет (смеётся). Безумно приятно её слушать.

Хотела бы я попробовать себя в роли ведущей? Я ведущая сама для себя, веду свой блог — и мне в принципе этого хватает. Можно попробовать, если пригласят, почему нет? Вроде бы с речью у меня не так всё плохо», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.