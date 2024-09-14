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Алёна Косторная и Георгий Куница оценили настрой на новый сезон-2024/2025

Алёна Косторная и Георгий Куница оценили настрой на новый сезон-2024/2025
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Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница оценили своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

— Это то самое платье?
Алёна: Да, это то самое платье. Не меняли.

— Планируется ли ещё платье?
Алёна: Да, то платье, в котором я была на чемпионате России, но мы поняли, что оно визуально что-то не то делает с фигурой — это чисто моё мнение. Я отдала его сейчас дизайнеру, поэтому пока в этом.

— С каким настроением входите в сезон?
Георгий: Эмоции позитивные, рады, что удалось выступить на публике. Очень полезный опыт. Зрители принимали хорошо.

— Как прошло ваше межсезонье?
Алёна: Межсезонье легко не проходит никогда, были моменты в плане травм: у меня было что-то, у Гоши было что-то. Никогда не синхронизируемся в этом плане. Конечно, это мешает подготовке, но есть и полезные моменты в плане всяких прокатов, шоу.

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