Алёна Косторная и Георгий Куница оценили настрой на новый сезон-2024/2025

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница оценили своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

— Это то самое платье?

Алёна: Да, это то самое платье. Не меняли.

— Планируется ли ещё платье?

Алёна: Да, то платье, в котором я была на чемпионате России, но мы поняли, что оно визуально что-то не то делает с фигурой — это чисто моё мнение. Я отдала его сейчас дизайнеру, поэтому пока в этом.

— С каким настроением входите в сезон?

Георгий: Эмоции позитивные, рады, что удалось выступить на публике. Очень полезный опыт. Зрители принимали хорошо.

— Как прошло ваше межсезонье?

Алёна: Межсезонье легко не проходит никогда, были моменты в плане травм: у меня было что-то, у Гоши было что-то. Никогда не синхронизируемся в этом плане. Конечно, это мешает подготовке, но есть и полезные моменты в плане всяких прокатов, шоу.