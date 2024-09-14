Косторная: мы с Куницей готовы кататься до того момента, пока позволяет здоровье

Российская фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, рассказала, до какого возраста планирует кататься на профессиональном уровне.

— Вы смотрите международные старты?

Куница: Следим за международными стартами, в этом сезоне, по-моему, один старт пока был. За русскими ребятами следим, которые за другие страны катаются, они больше всех нравятся.

Косторная: Сейчас мы смотрели Lombardia Trophy. Про парников не могу ничего сказать, я видела одиночников. Мне очень понравилась Амбер Гленн, как будто у неё второе дыхание открылось. Безумно приятно на неё смотреть.

— А как вам Стеллато-Дудек и Дешам?

Куница: Канадцы — молодцы, хорошо, что продолжают кататься в таком солидном возрасте, респект и уважение.

— Вы готовы кататься до такого возраста?

Косторная: А почему нет? Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье. Сделаем для этого всё, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.