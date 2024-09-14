Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о планах на предстоящий сезон.

— Сейчас вы целиком сосредоточены на фигурном катании, или будет футбол, ещё какие-то эксперименты?

Александр: Кубок лиги был буквально вчера, я там находился, не стоит делать поспешных выводов. Футбол не мешает фигурному катанию. Лет 11 уже не мешает, он со мной идёт по пути, наверное, даже помогает.

— Довольны ли сегодняшним выступлением?

Анастасия: Хотелось бы выступить лучше, но это предсезонные прокаты, наверное, это достойное начало.

Александр: Важно было показать программы, форма не может быть в середине сентября 100% соревновательной. Мне кажется, это больше шоу, чем выступление — показать федерации программы, послушать пожелания, чтобы понимать, как входить в сезон, дорабатывать недочёты.

— Какой у вас следующий старт?

Александр: следующий старт — Мемориал Панина, на сегодняшний день мы говорим, что выступим в академии, времени осталось не так много, чтобы подработать наши программы, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.